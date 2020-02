Sarkozy-Kadhafi: les derniers mots de Djouhri avant d’entrer en prison

La chambre de l’instruction a décidé, mercredi 12 février, du maintien en détention d’Alexandre Djouhri. Devant la juge des libertés et de la détention, l’intermédiaire proche de Sarkozy a dénoncé un complot politique et a prétendu avoir rencontré Emmanuel Macron à deux reprises à Dubaï et Abou Dhabi. L’Élysée dément.