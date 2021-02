«Séparatisme»: l'Assemblée expédie les débats de fond sur la loi de 1905

Vendredi 12 février, minuit, Assemblée nationale. Il reste encore 19 articles et 326 amendements à étudier, mais le temps presse. On l’entend partout dans l’hémicycle, « on n’a plus le temps, on n’a plus le temps ».



Les députés ont déjà deux semaines de débats dans les jambes, dix heures pour la seule journée qui s’écoule. Sans parler des débats en commission.