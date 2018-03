La réforme européenne de Macron prend l’eau de toutes parts

Le prochain conseil européen des 22 et 23 mars devait marquer le lancement de la réforme de la zone euro. Mais tout est repoussé. Les projets avancés par la France se heurtent à une opposition de plus en plus vive de l’Allemagne et de l’Europe du Nord. Et Emmanuel Macron a perdu avec les élections un allié de poids, l’Italie.