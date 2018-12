Moscovici appelle la France à contenir le dérapage du déficit 2019

13 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

Les règles européennes n'interdisent pas un dépassement ponctuel et limité du déficit public au-delà de 3% du PIB mais le gouvernement français doit tenter de limiter le plus possible le dérapage annoncé pour 2019 après les concessions aux "Gilets jaunes", a déclaré jeudi Pierre Moscovici.