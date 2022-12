LesLes voies de la justice sont parfois impénétrables. Au terme d’un long et sévère réquisitoire à deux voix, mardi 13 décembre à la cour d’appel de Paris, le second représentant du parquet général a conclu en réclamant des peines assez douces contre Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert, rejugés pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire dite « Paul Bismuth » : à savoir trois ans de prison avec sursis chacun, assortis de cinq ans d’interdiction d’exercer contre Me Herzog, et cinq ans de privation des droits civiques pour l’ex-président Sarkozy et l’ancien haut magistrat Azibert.