Le déficit 2017 de la Sécurité sociale au plus bas depuis 2002

15 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Le déficit du régime général de la Sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) a été ramené l'an passé à 5,1 milliards d'euros, son niveau le plus bas depuis 2002, annoncent jeudi les ministères de la Santé et des Comptes publics.