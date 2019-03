Brexit: Sans vote de l’accord ou vraie alternative, le "no deal" s'imposera, selon l'Elysée

15 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Si le Parlement britannique rejette à nouveau la semaine prochaine l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et si Londres ne propose pas une alternative nouvelle et claire, le "no deal" s'imposera au Conseil européen de jeudi, a déclaré vendredi une source à l'Elysée.