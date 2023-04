CayenneCayenne (Guyane).– Le projet de commission de vérité et de réconciliation sur les homes catholiques de Guyane a-t-il été tué dans l’œuf ? En un mois et demi, le Grand Conseil coutumier (GCC), qui avait mandaté l’Institut francophone pour la justice et la démocratie Louis-Joinet pour lancer l’étude de faisabilité de ce processus de justice transitionnelle, a fait machine arrière et ne souhaite plus accompagner l’initiative.