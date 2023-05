Les piètres candidatures du fonds Marianne de Marlène Schiappa

LaLa question est au cœur de l’affaire du fonds Marianne sans pour autant avoir trouvé de réponse à ce jour : sur quelle base ont bien pu être sélectionnées les deux associations les mieux financées par cette opération lancée par la ministre Marlène Schiappa quelques mois après l’assassinat de Samuel Paty ? L’USEPPM (Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire) et Reconstruire le commun, dont les productions sont aujourd’hui mises en cause, se sont respectivement vu attribuer 355 000 euros et 330 000 euros de subventions, soit près d’un tiers de cette enveloppe exceptionnelle débloquée en 2021.