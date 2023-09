La police rejette un candidat musulman à cause d’une tache sur le front due à ses prières

C’étaitC’était un rêve d’enfant : rejoindre la police « pour servir [s]on pays » et « protéger la population ». Karim*, 24 ans, ne se remet pas de la décision de la préfecture de police de Paris. « Parce qu’elle est totalement discriminatoire et parce qu’elle me prive du métier que j’ai toujours voulu faire. »