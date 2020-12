François Villeroy de Galhau, héraut de l’austérité et prophète du désastre

Les médias semblent être étrangement pris d’une soudaine passion pour le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Ce personnage, ancien numéro deux de BNP Paribas, nommé par François Hollande (alors qu’Emmanuel Macron était ministre de l’économie), a pu s’exprimer pas moins de six fois au cours des dernières six semaines, soit donc une fois par semaine. On l’aura entendu le 9 novembre sur RTL, le 12 novembre sur BFM Business, le 24 novembre entendu sur France Culture, on l’aura lu le 27 novembre dans Ouest-France, entendu à nouveau le 11 décembre sur BFM Business et le 14 décembre sur France Inter.