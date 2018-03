Paroles de lycéens: «Parcoursup me stresse plus que le bac»

Le doigt a peut-être tremblé en appuyant sur la touche de validation. L’heure des choix est passée. Le 13 mars à 23 heures dernier carat, les 800 000 élèves de terminale ont dû valider des projections, s’assurer du bien-fondé de leurs vœux, entériner toutes ces stratégies jusque-là virtuelles, échafaudées ces derniers mois. La procédure a démarré le 22 janvier.

Au lendemain de la clôture du recueil des vœux, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche a indiqué, selon des données encore provisoires, que « 887 681 candidats inscrits ont formulé au moins un vœu pour cette session 2018, dont 666 002 en terminale, 122 620 étudiants en réorientation, et 99 059 candidats dans une autre situation (non scolarisés, candidats inscrits à l’étranger…), soit une hausse de 5,23 % par rapport à 2017 ».

Au total, 7 millions de vœux devront être examinés un par un dans les universités comme s’y est engagé l’exécutif, soit un travail titanesque au regard des peu nombreuses forces humaines disponibles pour s’y atteler.

Début février, Mediapart avait donné la parole à quatre lycéens de terminale aux prises avec Parcoursup dans l’optique de comprendre leurs interrogations et angoisses éventuelles. La procédure venait à peine de démarrer. Ces jeunes gens se demandaient alors quelle tactique adopter pour réussir à remplir leur dossier. Ils doutaient de la pertinence de cette nouvelle plateforme pensée, selon le gouvernement, comme un outil plus fiable que feue APB vilipendée de toutes parts pour ses dysfonctionnements passés.

Frédérique Vidal échange avec des jeunes dans un lycée d'Indre-et-Loire. © DR

Lors de la dernière session, à l’issue de la troisième phase, 87 000 bacheliers n’avaient pas obtenu de place dans l’enseignement supérieur. Ils étaient encore 3 600 après la procédure complémentaire.

Le gouvernement s’est largement reposé sur ces naufragés et le recours – minoritaire – au tirage au sort pour justifier une réforme d’ampleur. Durant cette séquence de communication, Frédérique Vidal, la ministre en charge de l’enseignement supérieur, ancienne présidente de l’université de Nice par ailleurs, s’est gardée de confirmer qu’une forme de sélection était ainsi instaurée. La loi « Orientation et réussite des étudiants » a été adoptée sans difficultés et promulguée le 8 mars. Les recours formulés par des parlementaires et des organisations étudiantes et lycéennes ont été rejetés par le conseil d’État et le conseil constitutionnel. Les opposants à cette loi essaient encore de faire plier l’exécutif en manifestant. Le 15 mars, les lycéens ont appelé à défiler dans les rues. Signe que tous les problèmes ne sont pas encore écartés.

Cette semaine, une note interne de l’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la recherche (IGAENR), révélée par Le Monde, met en garde contre une loi qui « pose des difficultés philosophiques ou techniques ».

Preuve, par l’exemple, en raison d’une surchauffe (prévisible) des serveurs de Parcoursup, le ministère a octroyé cinq heures de délai supplémentaire aux impétrants pour achever de graver leurs vœux dans le marbre informatique. En définitive, pour Louise, Nawell, Jean-Marc et Ugo, les dés sont jetés. Leurs choix finaux sont conformes à leurs aspirations. Ils espèrent que le logiciel ne leur jouera pas de mauvais tours. De leur propre aveu, la procédure est anxiogène.

Les jeunes sur le site Parcoursup. © DR

Si le site officiel Parcoursup affiche sur sa page une photo de jeunes souriants, prêts à conquérir l’avenir, la réalité se révèle un peu plus contrastée. Nawell Aissaoui est en terminale littéraire à Saint-Omer, dans le Nord. La jeune femme avait quelques hésitations sur la voie à emprunter après le baccalauréat. Elle a tranché ses dilemmes. Elle fera du théâtre en parallèle de son cursus en licence LLCE (langues, littératures et civilisations étrangères) d’anglais. Puis elle entend passer le Capes et devenir professeure. Ses rêves de journalisme sont, pour le moment, mis sur pause. Nawell a 12 de moyenne générale et quelques points de plus en langues, son point fort.

Son bilan de Parcoursup ? « Je stresse plus que pour le bac. Quand j’ai saisi mes vœux, j’ai eu peur de commettre une erreur car si jamais je le remplis mal, c’est fichu. » Pourtant, elle n’a formulé que deux vœux, sur les dix possibilités offertes par la procédure. Et pour cause, elle est déterminée à intégrer une fac d’anglais dans son académie, à Lille. Elle compte sur le fait que cette filière n’est pas saturée de demandes et elle a confiance en ses notes. Même si elle a eu quelques frayeurs. Nawell Aissaoui a expérimenté les pannes du site lorsqu’elle a renseigné ses souhaits d’orientation. « Je n’arrivais à rien inscrire, il y avait un message d’erreur, le pire c’est que je n’ai même pas attendu la dernière minute. Là encore, mon frère a fini par me prêter main-forte avec une grosse responsabilité pour lui, ne pas se tromper non plus. J’ai tout rempli deux semaines avant la clôture et j’ai tout confirmé deux jours avant la fin. »

Louise Burgund, 17 ans, élève de terminale S à Paris dans un établissement privé, est bien moins rassurée. Elle est plutôt bonne élève et caresse l’espoir d’intégrer une fac de médecine, la très désirée Paces. Elle a conscience de la concurrence effrénée et du caractère hautement sélectif de cette discipline. De fait, elle a élaboré avec soin sa stratégie, et par réalisme, des solutions de repli. Un temps, elle avait vaguement envisagé de devenir ingénieure. Cette option a été écartée, « car on n’y est pas aussi utile qu’en médecine ».

Louise considère que son aventure Parcoursup s’est « plutôt bien passée ». Dans son lycée, les élèves devaient avoir achevé leur processus d’orientation une semaine avant la date butoir afin d’éviter les bugs de dernière minute. Elle a demandé les sept universités parisiennes de médecine, en vœu groupé. Le taux de réussite y est bas, de l’ordre de 40 %. « Ce système est vague, on ne sait pas trop s’il faut mettre un seul vœu », dit-elle. Elle a également postulé à trois licences alter Paces qui permettent de suivre des études de santé, avec certains modules médicaux, par une voie alternative. Ici encore, il faut obtenir de très bonnes notes en licence.

Elle a entendu parler de l’alter Paces par un camarade de classe et s’est renseignée par la suite plus en détails. Il faut dire que Louise a utilisé tous les moyens à sa disposition afin de dissiper la brume. Outre ses recherches personnelles, les conseils de ses professeurs, de sa « responsable de niveau » très au fait de la réforme, de deux conseillers d’orientation, la jeune fille s’est rendue dans plusieurs universités pour participer aux journées portes ouvertes. Elle est loin d’être la seule à avoir eu cette idée. « Il y avait énormément d’attente à la Sorbonne. Dans la queue, des étudiants venaient nous parler de leur cursus, de leur expérience et nous livraient des conseils pour organiser son travail par exemple. D’autres essayaient de nous vendre les services de prépas privées. » Des vidéos ont été diffusées dans les amphithéâtres. « Nous sommes dans l’inconnu total. Avec la réforme tout peut changer et tout est flou. »

Ugo Thomas, président du Syndicat général des lycéens (SGL), est lycéen à Nantes en terminale ES (économique et sociale). Il a terminé de remplir son dossier plus d’une semaine avant la date limite. « Mais le matin même, j’ai changé un vœu même si tout a un rapport avec l’histoire. Cela m’inquiète car j’ai fait une seule demande dans mon académie et je me demande si j’aurai d’assez bonnes notes pour aller ailleurs. Parce que ce vœu-ci est celui dont je ne veux pas car il s’agit d’une licence d’histoire-géographie et je n’aime pas cette dernière matière. »

En effet, en raison de son engagement associatif en tant que président de l’association lycéenne SGL, Ugo a moins de temps à consacrer à ses devoirs même s’il conserve, dit-il, de bonnes appréciations par ses professeurs mais, « hélas, cela ne compte pas autant que les notes. Du coup, je ne sais pas où je vais finir même s’il y a peu de chances que je me retrouve sans rien, même si j’aurais aimé avoir plus que dix vœux pour multiplier les demandes de formation ». Du reste, l’adolescent confie ne pas avoir été stressé plus que ça le temps de la procédure. Lui a la chance de connaître les arcanes de Parcoursup puisqu’il a participé jusqu’à l’automne aux réunions du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche lors de la réflexion autour de la future réforme.