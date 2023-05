Locaux dégradés ou tagués : de Tours à La Réunion, la visibilité LGBTQI+ attaquée

EnEn s’installant dans le centre-ville de Tours en 2021, le centre LGBTI de Touraine est-il devenu une cible ? « Avant, on était situés derrière la gare, c’était plus discret. On savait qu’en changeant de locaux, on serait plus visibles », réagit Quentin Bouttet, coprésident de l’association. Depuis février, l’association a subi cinq dégradations : d’abord une vitrine cassée, puis une deuxième, des jets de nourriture, une tentative d’intrusion, et cette semaine, à quelques jours de la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, organisée mercredi 17 mai, la boîte aux lettres forcée, le courrier déchiré et la serrure de la porte encollée.