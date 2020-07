Le conseiller Pôle emploi qui aidait les allocataires vient d’être licencié

Après l’entretien disciplinaire en juin, le licenciement pour faute grave et insubordination. Depuis le 3 juillet (il a reçu sa lettre le 7), Yann Gaudin ne fait plus partie de Pôle emploi, où il exerçait le métier de conseiller depuis 2006 à Rennes. L’homme, qui se définit comme lanceur d’alerte au titre de la loi Sapin, demande sa réintégration, dans une procédure en référé aux prud’hommes, et compte bien contester ensuite le licenciement et ce qu’il qualifie de harcèlement moral (voir son témoignage dans À l’air libre ci-dessous).