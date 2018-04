Pendant son entretien de bilan d’un an de présidence avec Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel dimanche soir, Emmanuel Macron a prononcé plusieurs mensonges et contrevérités au sujet de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Si chacun·e est libre de se faire sa propre opinion sur ce sujet, le respect du débat public exige que ce soit sur la base d’une description exacte de la réalité. Voici de quoi rétablir quelques faits.