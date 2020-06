A Gonesse, moment de vérité pour la gare en plein champ

Aujourd’hui, c’est un champ où poussent des tiges et des épis de blé. Demain, ce sera soit une gare reliant le Triangle de Gonesse (Val-d’Oise) à l’aéroport de Roissy et au quartier d’affaires de la Défense ; soit des fermes alimentant en bio des cantines scolaires et des circuits courts. Deux visions du monde, d’un avenir désirable, des besoins vitaux.