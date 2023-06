Goldman Sachs se mêle de la sélection des patrons et des hauts fonctionnaires

SurSur son site internet, Sciences Po aime à rappeler que l’établissement a vu le jour en 1872 sous le nom de l’« École libre des sciences politiques », à l’initiative d’Émile Boutmy (1835-1906). Au lendemain de l’écrasement de la Commune de Paris, l’écrivain et politologue conservateur était parvenu à concrétiser son projet, grâce à des soutiens financiers importants du monde de la banque et de la finance parisiennes dans un but très précis : non pas mettre en place un cursus égalitaire pour former des cadres au service de la République, comme l’avait souhaité en 1848, en précurseur, le ministre de l’instruction publique Hippolyte Carnot (1801-1888), mais créer une école privée pour former les enfants de la haute bourgeoisie et faire d’eux les rouages de la future oligarchie.