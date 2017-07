C’est une étrange rumeur qui a circulé ces dernières semaines au sujet du magazine Marianne. Une rumeur un peu folle, comme une ultime bouffée d’espoir pour une rédaction désemparée qui voit son journal s’enfoncer chaque jour un peu plus dans une crise qui risque de lui être fatale. Le bruit a ainsi couru qu’un tandem baroque, composé de l’ancien ministre socialiste de l’économie Arnaud Montebourg et de la journaliste Natacha Polony, pourrait s’intéresser à l'hebdomadaire et faire une offre de reprise.