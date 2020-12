Nicolas Maisetti: «La promesse du renouvellement se casse la figure violemment»

Nicolas Maisetti est docteur en science politique, à l’université Gustave-Eiffel à Paris. Féru de « marseillologie » – comprendre l’analyse des nombreuses tambouilles politiques que réserve la cité phocéenne –, il est également spécialiste des « villes mondes », et de leurs relations sur le plan international. Il a suivi de près la dimension « participative et citoyenne » de la campagne municipale marseillaise. Car l’aventure politique qui se joue actuellement dans la deuxième ville de France renseigne aussi sur les dynamiques en cours, un peu partout dans le pays, qui poussent à un renouvellement des pratiques et du personnel politique.