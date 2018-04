Mai 68 par les ouvriers qui l’ont vécu

En mai 68, Roger Silvain est secrétaire général adjoint de CGT de l'usine Renault-Billancourt et Aimé Halbeher secrétaire général. Aujourd'hui âgés respectivement de 86 et 82 ans, ils racontent à Radio France internationale comment et pourquoi l'occupation de leur usine a commencé, il y a cinquante ans. De leur récit détaillé, deux éléments ressortent que l'on a rarement en tête quand on repense à cette mobilisation historique : l'enjeu des travailleurs immigrés, et la transformation des individus par la contestation sociale.