A l’«Ecole 42» de Xavier Niel: sexe, harcèlement, arnaques et comptes offshore

C’est assurément une bien belle histoire que celle de l’École 42. Et Sophie Viger, qui est devenue directrice générale de l’établissement en octobre dernier, en parle avec passion. Fondé en 2013 par le milliardaire Xavier Niel, l’établissement, qui est totalement gratuit et qui est financé quasi intégralement par des dons du patron et propriétaire de Iliad-Free, forme à la programmation informatique des jeunes, pour beaucoup issus des quartiers défavorisés, ce qui leur permet à tous de trouver ensuite un travail.