Après Michel Aubier, Total réembauche un médecin de l’AP-HP

L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a communiqué prestement le 24 avril, sur son site internet : « L’AP-HP et Total concluent un accord de partenariat. » L’annonce est passée inaperçue. Le plus grand groupe hospitalier public français s’y félicite d’une « volonté commune » et d’une « convention officielle » avec la plus grande entreprise française, l’un des plus grands pétroliers du monde, 170 milliards de dollars de chiffre d’affaires. À la clé, de l’argent de Total pour « financer des actions de recherche » de l’AP-HP.