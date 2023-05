Attal et Beaune dans le cénacle des puissants de ce monde

Le ministre des comptes publics et son homologue des transports figurent parmi les participants au sommet de Bilderberg qui se tient à Lisbonne (Portugal) entre le 18 et le 20 mai. Chaque année, ce cercle réunit les responsables considérés comme les plus influents aux États-Unis et en Europe pour discuter des affaires du monde.