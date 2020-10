A République, derrière l’émotion, le spectre de la division

Des milliers de personnes côte à côte. À défaut d’être ensemble ? Ce dimanche 18 octobre, la place de la République était pleine pour rendre hommage à Samuel Paty, assassiné deux jours plus tôt lors d’un attentat terroriste, alors qu’il sortait du collège de Conflans-Sainte-Honorine (78), où il était professeur d’histoire-géographie. Tout au long de l’après-midi, la solidarité a été au rendez-vous, mais aussi beaucoup d’inquiétudes et de colère, ainsi que des tensions liées aux déchirures idéologiques autour du rapport à la République et à la laïcité.