Municipales: les «listes citoyennes» cherchent leur voie

Le phénomène ne date pas d’hier, mais il s’accroît. Le mouvement des « gilets jaunes » et la crise de la démocratie représentative qui l’a accompagné ont favorisé l’émergence d’une offre politique nouvelle, qui entend jouer un rôle clef lors des municipales de 2020, en dehors des partis traditionnels. On les appelle communément les « listes citoyennes », mais cette expression recoupe en vérité des réalités très différentes, selon les initiatives, les personnes et les territoires.