Covid-19: les efforts de «guerre» ne sont pas centrés sur le sanitaire

Malgré les apparences, le gouvernement français n’a pas vraiment changé de politique économique avec la crise sanitaire. Comme il a déjà été dit ici, l’irruption du Covid-19 a suspendu de facto l’économie marchande. Sans le soutien de l’État, cette dernière disparaîtrait rapidement. La priorité de l’organisation économique a changé. Jusqu’à la semaine dernière, cette organisation visait à générer du profit et favorisait largement la mobilité du capital. Depuis cette semaine, ce fonctionnement n’est plus possible.