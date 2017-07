Menace sur les subventions aux associations féministes

Alors que les associations féministes se sont récemment inquiétées de la baisse du budget accordé aux droits des femmes, un nouveau mail vient remettre de l’huile sur le feu. Dans ce courriel, le directeur général à la cohésion sociale et délégué interministériel aux droits des femmes, Jean-Philippe Vinquant, s’adresse aux délégués départementaux aux droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes. Il leur demande de « suspendre dans l’immédiat les opérations d’engagement et de paiement des crédits » et de remonter au niveau national les crédits dédiés au parcours d’aide à la sortie de la prostitution.