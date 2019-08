A la Butte-aux-Cailles, l’installation de capteurs sonores et photographiques inquiète les commerçants

À la Butte-aux-Cailles, riverains et commerçants s’affrontent depuis des années autour des nuisances sonores. Un nouvel élément exacerbe les tensions : la mairie veut installer des capteurs sonores et photographiques pour « objectiver les situations sonores ». Elle justifie cette installation par la volonté de trouver des solutions et calmer les tensions entre les commerçants et les riverains.