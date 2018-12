De gauche à droite, chacun cherche son référendum

C’est une scène étrange qui se déroule salle des Quatre-Colonnes, ce mardi 18 décembre. Côte à côte : Olivier Faure, le patron du Parti socialiste (PS) et député de Seine-et-Marne, et Ugo Bernalicis, député La France insoumise (LFI) du Nord. L’un veut un « RIC », l’autre un « RIP ». Oui, mais le « RIP » est infaisable, dit l’un. Et le « RIC », alors ?, demande l’autre. Sous les hauts plafonds de l’Assemblée nationale, les acronymes volent. Tout le monde s’emmêle un peu les pinceaux.