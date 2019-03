Nouvelles mises en examen pour Alexandre Benalla

20 mars 2019 Par Par Agence Reuters

L'ancien chargé de mission de l'Elysée Alexandre Benalla a été une nouvelle fois mis en examen pour "port et détention non autorisés d'armes de catégorie B" et "violences volontaires en réunion", notamment, a-t-on appris mercredi soir de source judiciaire, confirmant des informations du Parisien.