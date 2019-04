Avec Notre-Dame, Macron voit une occasion de redorer son blason

Il est apparu à la télévision, le visage et la voix graves. Mardi 16 avril au soir, vingt-quatre heures après l’incendie de Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron a tenu à s’adresser « de manière directe » aux Français pour leur demander « d’assurer au long du temps cette grande continuité qui fait la nation française ». Et pour féliciter le pays tout entier de « cette capacité de nous mobiliser, nous unir pour vaincre ». Comme si les colères scandées depuis des mois dans la rue n’étaient soudain plus qu’une rumeur lointaine.