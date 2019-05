A l’université, la parole se libère enfin

C’est une onde de choc, qui se propage lentement, souvent de façon chaotique, mais elle gagne incontestablement du terrain. Ces derniers mois, avec une ampleur inédite, plusieurs établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche ont poursuivi et sanctionné des enseignants accusés de harcèlement sexuel ou moral, et de comportements sexistes ou inappropriés.