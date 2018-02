Macron et Weah misent sur le sport pour aider la jeunesse africaine

21 février 2018 Par Par Agence Reuters

La France et le Liberia ont posé les jalons mercredi, à l'occasion de la visite à Paris du président et étoile du football George Weah, d'une plateforme de financement commune visant à faire du sport un vecteur de développement économique et d'emploi pour la jeunesse en Afrique.