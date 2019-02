La dissolution du Bastion social était déjà engagée depuis deux mois

Ils emprunteraient les routes nationales, plus discrètes et sans péages. Le rendez-vous est fixé à 2 heures du matin. Pour les uns, sur une aire de covoiturage en périphérie de Strasbourg. Les autres se sont donné rendez-vous du côté de Mulhouse, où Mireille et sa voiture doivent les conduire jusqu’à la capitale. Mireille est la seule femme de l’expédition. Les autres militantes féminines se sont vu interdire le déplacement, « en raison des risques de violence ».