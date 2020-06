Un an après la disparition de Steve Maia Caniço, mort noyé dans la Loire après une violente charge policière le 21 juin 2019, sa famille sait que ce premier anniversaire va être particulièrement douloureux. Carl et Johanna, son frère de 17 ans et sa sœur de 22 ans, ont accepté de se confier au média vidéo Loopsider puis à Mediapart, « pour rendre hommage » à leur grand-frère, qui aurait dû fêter ses 25 ans en mai.