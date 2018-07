L’affaire Benalla perce la bulle du cabinet Macron

Le cabinet d’Emmanuel Macron cultive le secret. Depuis le début du quinquennat, les collaborateurs les plus proches du président de la République savent se faire discrets, se tenant à l’écart des journalistes et laissant aux communicants le soin de filtrer tout propos sortant de l’Élysée. Ce faisant, ils appliquent à la lettre les consignes de leur patron qui, dès son élection, a souhaité prendre le contre-pied de la « présidence bavarde » de François Hollande et éviter que ses conseillers ne s’expriment au même titre que ses ministres, comme certains se le permettaient du temps de Nicolas Sarkozy.