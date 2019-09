Mouvement climat et «gilets jaunes» convergent en dépit des forces de l’ordre

Marcheurs pour le climat et « gilets jaunes » main dans la main : l’image était attendue depuis de nombreux mois. Associer le jaune et le vert, en somme. C’était sans compter, dans la capitale, sur le bleu policier. À Paris, entre 15 000 (chiffre du cabinet Occurrence) et 38 000 (chiffre des organisateurs) personnes ont défilé samedi après-midi pour une marche associant justice climatique et justice sociale. Une marche entravée, dès le matin, par un dispositif policier impressionnant et rebutant présent toute la journée.