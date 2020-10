Cours sur l’iconoclasme, unes de Charlie, fictions…: comment s’y prennent les profs

Enseignante aguerrie, Caroline a été marquée par un échange avec un adolescent. Professeure dans un collège défavorisé de l’Est parisien, elle a animé il y a trois ans un cours durant lequel les élèves devaient réfléchir à des propositions pour changer le monde et faire qu’il n’y ait plus d’attentats. Dans la discussion à bâtons rompus, Ismaël*, un adolescent, a formulé cette pensée inspirée par son père : « Pour moi l’attentat de Charlie Hebdo, c’est à cause des dessins. Mon père m’a dit que c’est pas bien de tuer mais qu’ils ont eu raison et qu’ils allaient partir au paradis. » L’enseignante a conservé le verbatim de la discussion qui suit.