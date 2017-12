A l’Assemblée, les gauches se sentent impuissantes

Trois groupes et à peine plus d’une soixantaine de députés. À gauche de La République en marche (LREM), les six premiers mois du quinquennat Macron permettent de tirer un premier bilan. Passés de zéro à dix-sept députés, le groupe de La France insoumise (FI) est parti tout feu tout flamme, avant de déchanter – Jean-Luc Mélenchon a ainsi dû « donner le point » au président de la République sur les ordonnances réformant le code du travail.