La jeunesse va mal et la pédopsychiatrie est en déshérence, constate la Cour des comptes

C’estC’est le principal effet collatéral, durable, du Covid : la pandémie a accéléré la dégradation de la santé mentale de la jeunesse en France. Entre 2019 et 2021, la part des grands adolescents atteints d’un syndrome dépressif a plus que doublé : de 10,1 % à 22 %. En 2020, 5 % des 5-24 ans ont eu des idées ou des gestes suicidaires. Le taux de recours aux urgences pour troubles suicidaires et troubles de l’humeur chez les moins de 15 ans a aussi explosé entre 2019 et 2020 de 140 % certaines semaines. Voilà quelques données collectées par la Cour des comptes sur l’état de santé de la jeunesse, dans un inquiétant rapport sur la pédopsychiatrie rendu public mardi 21 mars.