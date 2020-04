6 à 7 millions de Français ont du mal à payer leur logement

La crise sanitaire et sociale due au Covid-19 et au confinement de la population a des conséquences directes sur les Français les plus précaires, mais aussi sur les classes moyennes : 35 % des foyers voient leurs revenus baisser, alors que le montant de leur loyer, ou du prêt bancaire sur leur logement principal, ne varie pas. Dans une note tout juste publiée, l’économiste Pierre Concialdi, chercheur à l’Ires (le « think tank » des syndicats français), estime qu’au moins 6 millions de personnes peuvent être mises en difficulté.