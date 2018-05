La ministre de l’enseignement supérieur l’avait promis. La plateforme Parcoursup signe le retour de « l’humain » dans le circuit de l’admission post-bac. Cette affirmation se révèle juste et c’est un problème, selon plusieurs enseignants ayant eu accès aux nouvelles modalités de classement des vœux des futurs étudiants. Le 22 mai à 18 heures, une partie du suspense devrait être levée et une fraction des 810 000 candidats devraient obtenir leur affectation. Certains seront mis sur liste d’attente et devront patienter le temps que les places se libèrent « au fil de l’eau », selon l’expression ministérielle. Pour comprendre pourquoi l’attente sera plus longue, il faut revenir aux modalités de classement et au nouvel algorithme qui constitue la plateforme Parcoursup.