L’IHU a prescrit de l’hydroxychloroquine à des femmes enceintes, l’Agence du médicament a laissé faire

QuelsQuels risques a fait courir l’Institut hospitalo-universitaire de Marseille aux 30 000 patientes et patients au moins – et sans doute beaucoup plus – officiellement exposés à l’hydroxychloroquine depuis le printemps 2020 ? La question est vertigineuse, tant les médecins infectiologues marseillais ont multiplié les transgressions médicales, scientifiques, éthiques. Et si ces dérives ont été possibles, c’est parce que toutes les instances sanitaires ont failli à leur devoir de contrôle.