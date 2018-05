Budget: les limites de la course au moins-disant fiscal

Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics, n’est donc pas d’accord avec Bruno Le Maire, son collègue à l’économie et aux finances. « Je ne pense pas que nous toucherons aux aides sociales individualisées », a assuré le premier sur BFM mercredi 23 mai tandis que le second avait jugé que « réduire la dépense publique sans toucher aux aides sociales ne serait pas cohérent ». Il ne faut pourtant pas s’y tromper. Gérald Darmanin a immédiatement corrigé le tir en reconnaissant qu’il « faut faire des réformes importantes dans le domaine social car il y a évidemment des économies à faire ».