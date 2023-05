Centre LGBTI attaqué à Tours : enquête ouverte pour « tentative d’assassinat »

C’estC’est la sixième attaque et la plus grave. Mardi 23 mai, la procureure de la République de Tours a indiqué avoir ouvert une enquête pour « tentative d’assassinat » après l’attaque lundi du centre LGBTI de Touraine. Les investigations ont été confiées non seulement à la police judiciaire et au commissariat de Tours, mais aussi à l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine (OCLCH). Lundi, un individu avait lancé un engin détonant artisanal, soit une bouteille remplie d’acide et d’aluminium, dans les locaux alors que deux salariés étaient présents, sans faire de blessé. La liste des attaques menées depuis un an contre les centres LGBTQI+ à travers toute la France est impressionnante.