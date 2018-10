Procès UBS: les responsables de la banque tirent à vue sur les lanceurs d’alerte

À écouter les responsables d’UBS France, on se demande les raisons qui les amènent à se retrouver à la barre de la 32e chambre du tribunal de grande instance, ce lundi 22 octobre. Ils sont poursuivis pour démarchage bancaire illicite et complicité de blanchiment aggravé de fraude fiscale. Face aux juges, ils assurent de leur parfaite innocence. Tout leur travail a été de créer et de développer la filiale d’UBS en France. Partie de rien en 2000, elle gère désormais plus de 17 milliards d’euros de fonds. Un succès remarquable, selon eux.