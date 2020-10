Evasion fiscale: au Luxembourg, Lactalis boit du petit lait

Des fermes de Normandie aux sociétés offshore du Luxembourg, il n’y a qu’un pas fiscal que l’industriel semble franchir en toute impunité. Selon nos informations, l’ingénierie financière mise sur pied par Lactalis aurait permis à la multinationale de faire échapper plus de 220 millions d’euros au fisc entre 2013 et 2018. Et de faire évader plusieurs milliards d’euros vers une société-écran au Luxembourg derrière laquelle se dissimule le clan Besnier, propriétaire du géant du lait. Retour en arrière pour tout comprendre.