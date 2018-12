Gilets jaunes: la responsabilité des gauches

Toute complaisance vis-à-vis des tentatives de l’extrême droite antisémite, raciste et xénophobe d’annexer et de dévoyer le mouvement des « gilets jaunes » annonce la ruine de ses exigences démocratiques et sociales initiales. Parti de l’inégalité naturelle, tenant des hiérarchies entre humanités, origines, conditions, cultures, religions, sexes et genres, l’extrême droite est l’ennemi de ce qui est au moteur initial de la colère des ronds-points : une demande radicale d’égalité face à l’injustice fiscale et contre la dépossession politique (lire notre article La bataille de l’égalité).