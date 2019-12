Escroquerie et violences: des policiers accusés de graves abus envers une jeune femme gardée à vue

23 décembre 2019 Par Cécile Hautefeuille

En mai dernier à Paris, une étudiante de 23 ans a passé plus de 30 heures en cellule de dégrisement et en garde à vue. Elle raconte avoir subi de graves humiliations, des blessures physiques et un vol. Pendant qu’elle était en cellule, son téléphone et sa carte bleue auraient été utilisés par des policiers au profit d’un site de paris en ligne. Plus de 500 euros ont été débités de son compte en banque. Le parquet a ouvert une enquête pour violences, vol et escroquerie.