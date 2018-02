Gérard Collomb à Lyon ou l’art du verrouillage

Il ne boude pas son plaisir. Le 18 mai 2017, au lendemain de sa nomination au gouvernement, Gérard Collomb se compare dans les colonnes du Progrès à Gaston Defferre et Pierre Mauroy « qui étaient de très grands maires [respectivement de Marseille et de Lille – ndlr] puis qui se sont appuyés sur leur expérience pour le pays ». Impossible de l’ignorer – il ne manque jamais de le rappeler à chacun de ses passages dans les médias : le ministre de l’intérieur, qui a présenté ce mercredi 21 février le projet de loi sur l’asile et l’immigration, a été maire de Lyon.